Goldman Sachs faiz beklentisi 2023! Goldman Sachs Merkez Bankası faiz tahmini nedir?

Goldman Sachs faiz beklentisi! Piyasalar Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlenirken, ekonomi yönetiminin değişmesiyle yabancı bankalar da Türkiye'yi yakın takibe aldı. ABD'li Goldman Sachs politika faizi tahminini açıkladı. Peki Goldman Sachs Merkez Bankası faiz tahmini nedir? İşte Goldman Sachs faiz beklentisi 2023 haberimizde...

GOLDMAN SACHS FAİZ BEKLENTİSİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise 16 Haziran tarihli notunda politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini beklediğini açıkladı. Waleed Mohsin, Mikhail Butkov ve Ashwath P T tarafından kaleme alınan raporda enflasyon tahminleri 2023 sonu için yüzde 40, 2024 sonu için de yüzde 20 seviyelerinde korundu. Büyüme beklentileri ise beklenen sıkılaşma gerekçe gösterilerek 2023 için yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e düşürüldü. Bu da 2023 ikinci yarısında ve 2024'e doğru negatif bir büyüme beklentisi olduğunu gösterdi.