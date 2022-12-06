Golden Foot nedir? Golden Foot ödülü ne? Golde Foot ne zaman olacak?

Futbol dünyasında önemli olan ödüllerden biri olan Golden Foot nedir? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Golden Foot ödülü ne? Golde Foot ne zaman olacak? sorularına da yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Golden Foot hakkında merak edilenler var. Futbolseverler tarafından takip edilenler arasında yer alan Golden Foot ödülü araştırılıyor. Peki, Golden Foot ödülü ne? Golde Foot ne zaman olacak?

GOLDEN FOOT NEDİR?

Golden Foot, ulusal liglerde sezon içindeki performanslarına ve karakter özellikleri dikkate alınarak verilen ödüldür. Bu ödülün gerekliliği ise futbolcunun en az 28 yaşında olması ve bu ödülü sadece bir kere alabilmesidir. Ayrıca oylamanın puanlamasının büyük oranı da internet üzerinden goldenfoot.com'dan taraftarlar tarafından verilmektedir. Geri kalan payı ise futbol otoritelerinin oyları belirlemektedir.

Dünyanın birçok ülkesinin saygın gazetecileri tarafından seçilen, en az 28 yaşında olan ve bu ödülü daha önce hiç almamış olan 10 futbolcu seçilerek internette oylama yapılır. Bu oylamaya herkes giriş yapabilir. Bu oylamanın sonucunda en çok oyu alan bu futbolcu ödülünü almak üzere Monako şehrine gelir ve The Champions Promenade adlı yere ayak izlerinin kopyasını bırakır. Monako krallığının deniz tarafına bakan tarafında bulunan ve The Champions Promenade adı verilen bu yolda Abedi Pele, Ronaldinho, Francesco Totti, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ryan Giggs, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, Roberto Baggio, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Didier Drogba gibi yıldızların ayak izi bulunmaktadır.

Bu ödülün ilki 2003 yılında düzenlenmiş ve Roberto Baggio'ya layık görülmüştür. Hôtel de Paris'te düzenlenen bu ödül töreninin tüm gelirleri ise AIDS vakfına verilmektedir.