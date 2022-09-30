Golden Foot'da oylama sonucu ile seçilen kişinin ayak izinin kopyası bırakılır. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ise dünya çapında tanınan ve hayran duyulan bir isim olması nedeniyle Golden Foot, ödül vermek için Fatih Terim'e davet yolladı. Fatih Terim hayranları ise detayları merak ediyor. Peki, Golden Foot ne zaman? Fatih Terim Golden Foot ödül töreni hangi ülkede, şehirde yapılacak? Golden Foot nerede? Golden Foot hangi gün?

Golden Foot ne zaman?sorusu gündemde. Golden Foot için dünyanın birçok ülkesinin saygın gazetecileri tarafından seçilen, en az 28 yaşında olan ve bu ödülü daha önce hiç almamış olan 10 futbolcu seçilerek internette oylama yapılır. Bu oylamaya herkes giriş yapabilir. Bu oylamanın sonucunda en çok oyu alan bu futbolcu ödülünü almak üzere Monako şehrine gelir ve The Champions Promenade adlı yere ayak izlerinin kopyasını bırakır.

GOLDEN FOOT NE ZAMAN?

Golden Foot, 21 Aralık tarihinde Monaco'da yapılacak.

FATİH TERİM GOLDEN FOOT'A KATILACAK MI?

Dünya çapında tanınan büyük teknik direktör Fatih Terim'e Golden Foot daveti geldi. Fatih Terim, Monaco'da kısa bir konuşma ardından ayak izini bırakacak.

GOLDEN FOOT NEDİR?

Altın Ayak Ödülü (İng. Golden Foot), ulusal liglerde sezon içindeki performanslarına ve karakter özellikleri dikkate alınarak verilen ödüldür. Bu ödülün gerekliliği ise futbolcunun en az 28 yaşında olması ve bu ödülü sadece bir kere alabilmesidir. Ayrıca oylamanın puanlamasının büyük oranı da internet üzerinden goldenfoot.com'dan taraftarlar tarafından verilmektedir. Geri kalan payı ise futbol otoritelerinin oyları belirlemektedir.

Dünyanın birçok ülkesinin saygın gazetecileri tarafından seçilen, en az 28 yaşında olan ve bu ödülü daha önce hiç almamış olan 10 futbolcu seçilerek internette oylama yapılır. Bu oylamaya herkes giriş yapabilir. Bu oylamanın sonucunda en çok oyu alan bu futbolcu ödülünü almak üzere Monako şehrine gelir ve The Champions Promenade adlı yere ayak izlerinin kopyasını bırakır. Monako krallığının deniz tarafına bakan tarafında bulunan ve The Champions Promenade adı verilen bu yolda Abedi Pele, Ronaldinho, Francesco Totti, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ryan Giggs, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, Roberto Baggio, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Didier Drogba ve Hakan Şükür gibi yıldız futbolcuların ayak izleri de bulunmaktadır.

Bu ödülün ilki 2003 yılında düzenlenmiş ve Roberto Baggio'ya layık görülmüştür. Hôtel de Paris'te düzenlenen bu ödül töreninin tüm gelirleri ise AIDS vakfına verilmektedir.