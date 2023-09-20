Gölcük'te Otomobil Yangını: Hasar Oluştu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak otomobilde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Topçular Mahallesi Atakan Sokak'ta seyreden Erdem A'nın kullandığı 41 GS 039 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Otomobil