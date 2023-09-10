Gölcük Tabiat Parkı, Hafta Sonu Tatilcilerin Gözdesi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu. Parkı yaz döneminde 183 bin 41 kişi ziyaret etti. Eylül ayında da yoğun ilgi gören park, gölü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Göl çevresinde gezinti yaparak fotoğraf çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi ve dinlendi. Ayrıca yeni evlenen çiftler de Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih ederek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.