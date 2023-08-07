GÖLCÜK SON DAKİKA! Kocaeli Derince patlama neden oldu, patlama anı izle!

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Derincelilerin ve Gölcüklülerin hissettiği patlama merak uyandırdı. İşte Kocaeli Derince patlama neden oldu, patlama anı izle!

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların sorguları Kocaeli Derince patlama neden oldu, patlama anı izle! Yönünde oldu. İşte sıcak gelişmeler…

GÖLCÜK SON DAKİKA PATLAMA NEDEN OLDU?

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrasında olay yerine giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Son dakika gelişmelerine haberimizde yer vereceğiz.

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