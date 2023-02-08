Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları için tüm hızıyla devam ederken depremin bilançosunda netlik kazanıyor. Vatandaşlar 1999 Gölcük depreminin bilançosunu araştırmaya başladı.Peki,Gölcük depreminde ne kadar bina yıkıldı? Gölcük depreminde kaç kişi öldü? Deprem bölgesinde son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Maraş depreminden sonra 1999 Gölcük depreminin sonuçları ne oldu? Gölcük depreminde kaç bina yıkıldı? Gölcük depreminde ölü ve yaraların sayısı kaçtı? Sorulasılarının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek son vereleri açıkladı. Peki, Gölcük depreminde ne kadar bina yıkıldı? Gölcük depreminde kaç kişi öldü? Deprem bölgesinde son durum ne? Detaylar haberimizde...

GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 133.683 binanın çöktüğü 285.211 ev ve 42.902 iş yerinin hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir.

GÖLCÜK DEPREMİNİN ÖLÜ VE YARARI SAYISI KAÇTI?

Resmi raporlara göre Gölcük depreminde 17.480 ölüm ve 23.781 yaralanma oldu. 2010 yılında yayınlanan bir Meclis Araştırması Raporu'nda ise Gölcük depremindeki can kaybı sayısı 18.373 olarak bildirildi. Gölcük depremi sonrası yıkılan 133.683 bina 600.000 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Gölcük depreminde 16.000.000 insan, depremden farklı düzeylerde etkilenmiştir.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor." ifadelerine konuşmasında yer verdi.