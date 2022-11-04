Sabah saatlerinde İzmir ve çevre illerden hissedilmekte olan sarsıntılar ile birlikte birçok vatandaşın korku ve panik yaşamasının ardından Gölcük depremi kaç saniye sürdü? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Depremin boyutunu anlamak amacıyla birçok kişi Gölcük depremi kaç saniye sürdü? Sorusunu merak ediyor. Peki, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? Gölcük depremi ne kadar sürede gerçekleşti?

4 Kasım tarihinde gerçekleşen deprem ile birlikte birçok kişi depremin boyutunu anlamak amacıyla Gölcük depremi hakkında araştırma yapıyor. Bir deprem için en önemli kriterlerden birisi olan deprem süresi başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve bu nedenle Gölcük depremi kaç saniye sürdü? Sorusu bugün sıklıkla araştırılıyor. Gölcük depreminin ne kadar sürede gerçekleştiği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? Gölcük depremi ne kadar sürede gerçekleşti?

GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

1999 yılında birçok kişinin hayatını kaybettiği Gölcük depremi sadece 45 saniye sürdü. Gerçekleşen deprem nedeniyle 18 bin 373 can kaybı ve yaşandı. Resmî olmayan bilgilere göre ise 65.000'den fazla ölü, ağır-hafif 100.000'den fazla yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır.