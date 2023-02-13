Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Gölbaşı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Gölbaşı merkez nerede? Gölbaşı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Gölbaşı ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi merak edildi. Peki, Gölbaşı merkez nerede? Gölbaşı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Gölbaşı ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

GÖLBAŞI NEREDE?

Gölbaşı , Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 49,255

Yüzölçümü: 1.290 km² (490 mil²)

GÖLBAŞI İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Gölbaşı ilçesinin nüfusu 49,255'tir.

GÖLBAŞI HANGİ İLE BAĞLI?

Gölbaşı, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Adıyaman'ın batısında yer alır. Kuzeyinde Malatya, doğusunda Besni ve Tut İlçeleri, güneyinde Gaziantep, batısında Kahramanmaraş ili ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 860 metre civarındadır.

Gölbaşı İlçesi Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesini , Akdeniz'e bağlayan Devlet Karayolu ile DD'nin geçtiği bir güzergahta kurulduğundan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini birbirine bağlayan bir kavşak konumundadır.

Bu yönüyle doğu ile batı arasında köprü konumundadır. Programda olan Kapıdere Yolu açıldığında Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ankara'ya olan uzaklığı 183 km. daha azalacaktır. 30 köyü, 3 beldesi olan Gölbaşı, adını Gölün Başı kelimesinden almaktadIr. biri ilçe merkezinde, ikisi çevre köylerde bulunan toplam 3 göl vardir. ilçe merkezinde bulunan göl çevresinde turizme yönelik tesisler , geniş ormanlık ve yeşil alan ile ilçe kenarından geçen Göksu Çayı bu cazibeyi artırmaktadır. Bu yönüyle de bölgenin mesire alanı durumundadır. Zaten GAP İdaresi de İlçeyi GAP Mesire Alanı ilan etmiştir. GAP Projesinin bir parçası olan Çetin Tepe Barajı'nın etüt çalışmaları devam etmektedir. Göksu Çayı'ndan pompalanarak göle akıtılan su Gaziantep'e içme suyu olarak verilmektedir.

Tarihçe

Gölbaşı,1958 yılına kadar Besni ilçesine bağlı olan "Karaçalık" isimli mevkide bulunan bir köy olarak Besni ile beraber 1933 yılına kadar Gaziantep`e, 1933 yılından 1954 yılına kadar ise Malatya iline bağlı kalmıştır.(Kurulduğunda Çataltepe Köyü'ne bağlı olduğundan; Pazarcık ilçesi aracılığıyla Kahramanmaraş'a da bağlı kalmıştır.) 1958 yılında ilçe olmuştur.

Adıyaman'ın 1954 yılında il olmasının ardından 1958 yılında "Gölbaşı" ilçe yapılarak, Adıyaman iline bağlanmıştır.

Fay Hattı

Gölbaşı, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun iki segmentinden birini oluşturmaktadır.[26]

Tarihi Yerler

Günümüze gelen eserler arasında, Köristan (Yaylacık) Köyü'ne 16 km.uzaklıktaki Göksu çayu üzerindeki Vijne Köprüsü ve Altınlı Köprü bulunmaktadır.