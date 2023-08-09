Göl Manzaralı 'Orta Hasarlı' Dairelerde Belirsizlik Sürüyor

Adana'da depremden etkilenen orta hasarlı binaların ne olacağına dair belirsizlik sürüyor. Depremden önce fiyatı 10 milyon liraya kadar çıkan göl manzaralı orta hasarlı dairelerin bulunduğu bulvar ise adeta ıssız bir şehri andırıyor.

Göl manzaralı 'orta hasarlı' milyonluk dairelerde belirsizlik sürüyor

Depremden önce fiyatları 10 milyon liraya çıkmıştı, şimdi kimse oturamıyor

Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör:

"Bulvar komple boşalmış, terk edilmiş durumda"

ADANA - Adana'da depremden etkilenen orta hasarlı binaların ne olacağına dair belirsizlik sürüyor. Depremden önce fiyatı 10 milyon liraya kadar çıkan göl manzaralı orta hasarlı dairelerin bulunduğu bulvar ise adeta ıssız bir şehri andırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Yıkılan binaların tamamı ise merkez Çukurova ilçesinde oldu.

Göl manzaralı apartmanlar yıkıldı

Deprem öncesi fiyatları 10 milyon liraya kadar çıkan göl manzaralı 2 apartman da merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yıkıldı. Bu yıkımlarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çok sayıda bina da orta ve ağır hasar aldı. Depremde orta ve ağır hasar alan birçok binanın bulunduğu göl manzaralı Süleyman Demirel Bulvarı ise adeta ıssız bir kenti andırmaya başladı. Bulvar üzerinde bulunan bazı ağır hasarlı binalarda yıkım başlarken, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen orta hasarlı binaların belirsizliği ise sürüyor.

"Milyonluk daireler bomboş kaldı"

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Adana'da 11 apartman yıkılırken 11'i de Çukurova ilçemizde ve 5'i Güzelyalı Mahallesi'nde. Güzelyalı Mahallemizin en nezih bulvarından olan gölü gören Süleyman Demirel Bulvarı da depremden en çok etkilenen bölge oldu. Burada milyonluk daireler bomboş kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bulvar terk edilmiş durumda"

Belirsizliğin sürdüğünü anlatan Güngör, "Sadece belirsizlik devam ediyor. Orta hasarlı binaların ne olacağı hakkındaki belirsizlik sürüyor. Depremin 6. ayındayız ve ağır hasar alan bazı apartmanlar halen yıkılmadı. Bunların da yıkılmasını bekliyoruz. Süleyman Demirel Bulvarı Adana'nın en işlek bulvarlarından bir tanesiydi. İnsanların yürüyüş yaptığı, sosyalleştiği bir bulvardı. Ancak şu anda bulvar komple boşalmış, terk edilmiş durumda" diye konuştu.