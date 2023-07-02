Göl manzaralı köy konutları, tatil köyünü aratmıyor

Göl manzaralı ve çelik konstrüksiyonlu köy evleri, tatil köylerini aratmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, göl manzarası ile adeta tatil köyünü andırıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyüne kuruldu. Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, adeta tatil köyünü aratmıyor. Konutlarında güven içerisinde oturan vatandaşlar, evlerinin yazlık villa gibi olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.

"İstanbul'dan bile daha güzel"

Depremde nenesinin evinin yıkıldığını belirten Eyüp Ensar, "Devlet burayı verdi ve bizde çok mutlu olduk. Buraya geldik ve şuan tatil yapıyoruz. Hava ve doğa güzel. Göl manzarası çok güzel. Devletimize çok teşekkür ederim. Daha önceki evimiz köyün içerisinde aşağıdaydı. Oradan gölü göremiyorduk, havası çok güzel değildi. Burası çok güzel. İstanbul'dan bile daha güzel" dedi.

"Aynı bir yazlık villa gibi"

Manzaranın çok güzel olduğunu aktaran Nazlı Kabukçu ise "Temiz hava var. Evimizi içi süper. Göl manzaramız var. Depremden önce evimiz kötüydü. Aynı bir yazlık villa gibi. Böyle güzel bir yer bulamazdık. Devletimizden bin kere Allah razı olsun. Devlet yapmasaydı biz böyle bir yer alamazdık. Şimdi buralar milyonlara satılıyor. En bir eve 2,5 milyon verdiler" diye konuştu.