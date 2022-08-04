Gol Kralı, yönetmenliği Kartal Tibet'in üstlendiği 80'li yılların komedi filmi olarak biliniyor. Gol Kralı nerede çekildi ve Gol Kralı konusu nedir merak ediliyor. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor. Gol Kralı nerede çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizdedir…

GOL KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrolünde Kemal Sunal oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı filmi İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekildi. Filmde birçok farklı futbol sahaları kullanıldı.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCU KADROSU