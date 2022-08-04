Gol Kralı nerede çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Yeşilçam efsanelerinden biri olan Gol Kralı filmi nerede çekildi ve oyuncuları kimlerdir seyirciler tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Gol Kralı nerede çekildi, konusu ve oyuncuları gündeme geliyor. Peki, Gol Kralı nerede çekildi?
Gol Kralı, yönetmenliği Kartal Tibet'in üstlendiği 80'li yılların komedi filmi olarak biliniyor. Gol Kralı nerede çekildi ve Gol Kralı konusu nedir merak ediliyor. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor. Gol Kralı nerede çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizdedir…
Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrolünde Kemal Sunal oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.
Gol Kralı filmi İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekildi. Filmde birçok farklı futbol sahaları kullanıldı.
- Kemal Sunal · Sait Sarıoğlu
- Suna Yıldızoğlu · Sevim Ferferik (Kerkenez Sevim) · (ses. Ayşin Atav)
- Suzan Avcı · Meçhure · (ses. Nevin Akkaya)
- Gülnur Akay · Hemşire Hacer
- Reha Yurdakul · Hasip Ferferik · (ses. Sadettin Erbil)
- Hüseyin Kutman · Hündar Dubara · (ses. Timuçin Caymaz)
- Mürüvvet Sim · Mademoiselle Angel
- Gölge Başar · İspanyol Aysel · (ses. Gülen Kıpçak)
- Mete Sezer · Antrenör Tomson · (ses. Dinçer Çekmez)
- Yavuz Şimşek · Duvar Ahmet · (ses. Levent Dönmez)
- Ajlan Altuğ · Üçkağıtçı Ercan · (ses. Erhan Yazıcıoğlu)
- Muadelet Tibet · Sait'in Teyzesi Berrin
- Zeki Sezer · Selami
- Yadigar Ejder · Sinema Locasındaki Adam
- Sıdıka Duruer · Dolmuştaki Kadın
- Sevinç Sunan · Hemşire
- Kürşat Alnıaçık · Futbolcu
- Murat Özlük · Futbolcu
- Kemal Ülker · Futbolcu
- Metin Alparslan · Futbolcu
- İbrahim Sesigüzel · Futbolcu Kaleci
- Veli Kurtulmuş · Futbolcu
- Emre Emin Aravi · Futbolcu
- Sabahat İzgü · Sinemadaki kadın
- Handan Adalı · Cem Molvan
- Muzaffer Turan · Futbolcu
- Pertev Tunaseli · Futbol Maçını Anlatan