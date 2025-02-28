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Gol Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Gol Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gol Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gol Kralı konusu, özeti ve Gol Kralı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gol Kralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Gol Kralı konusu nedir, Gol Kralı oyuncuları kimler ve Gol Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Gol Kralı FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik'e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim'in futbol aşkı Sait'in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim'in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar.ve bu uğur'da Gol Kralı seçilir.

Gol Kralı FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 1980

OYUNCULAR : KEMAL SUNAL, SUNA YILDIZOĞLU, SUZAN AVCI, GÜLNUR AKAY, REHA YURDAKUL, HÜSEYİN KUTMAN

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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