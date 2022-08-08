Haber : Göktuğ Sevinçli kimdir? Göktuğ Sevinçli kaç yaşında, nereli? Göktuğ Sevinçli hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Göktuğ Sevinçli kimdir? Göktuğ Sevinçli kaç yaşında, nereli? Göktuğ Sevinçli hayatı ve biyografisi!

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Göktuğ Sevinçli kimdir? Göktuğ Sevinçli kaç yaşında, nereli? Göktuğ Sevinçli hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Göktuğ Sevinçli izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Göktuğ Sevinçli kaç yaşında, nereli? Göktuğ Sevinçli hayatı ve biyografisi! Göktuğ Sevinçli kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Göktuğ Sevinçli hakkında araştırmalar yapılıyor. Göktuğ Sevinçli kimdir? Göktuğ Sevinçli kaç yaşında, nereli? Göktuğ Sevinçli hayatı ve biyografisi!

GÖKTUĞ SEVİNÇLİ KİMDİR?

Spor programı sunucusu olan Göktuğ Sevinçli, spor medyasının önemli isimlerindendir. 1968 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Göktuğ Sevinçli, 1990 yılında Star TV'de başladı. Ardından Show TV, Cine 5, Kanal D, Lig TV, TV 8, Cem TV kanallarında yönetici, yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. Vegol, Futbol Mahkemesi, Futbol Meydanı, Televole, Highlife gibi ses getiren programları hazırladı. 7 Şubat 2015 tarihinde Erman Toroğlu ile birlikte sundukları TRT Spor'daki "Futbol Arena" programındaki yorumculuk görevine son verildi.

Sevinçli son olarak Fırat Aydınus ile beraber "Son Karar" programını sunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Göktuğ Sevinçli Gündem Spor Haberler

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