Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Peki, Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?

GÖKTUĞ BAYTEKİN KİMDİR?

Boy : 1,86 m

Doğum tarihi/Yaş: 20 Kas 2004 (19)

Doğum yeri : İstanbul

Mevki : Kaleci

Göktuğ Baytekin, 20 Kasım 2004 tarihinde İstanbul'da doğmuştur, Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosunda kaleci olarak görev yapan genç bir futbolcudur.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde maçı bulunmuyor.

Göktuğ Baytekin maç sayıları:

2022-23: U19 Süper Lig Play-Off: 1 maç

2022-23: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 20 maç

2022/23: Süper Lig Rezerv Lig Rezerv Lig: 4 maç

2021/22: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 26maç

2021/22: UEFA Gençlik Ligi: 1 maç