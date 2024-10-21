Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı. Peki, Mert'in yerine oynaması beklenen Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Peki, Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
GÖKTUĞ BAYTEKİN KİMDİR?
Boy : 1,86 m
Doğum tarihi/Yaş: 20 Kas 2004 (19)
Doğum yeri : İstanbul
Mevki : Kaleci
Göktuğ Baytekin, 20 Kasım 2004 tarihinde İstanbul'da doğmuştur, Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosunda kaleci olarak görev yapan genç bir futbolcudur.
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde maçı bulunmuyor.
Göktuğ Baytekin maç sayıları:
2022-23: U19 Süper Lig Play-Off: 1 maç
2022-23: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 20 maç
2022/23: Süper Lig Rezerv Lig Rezerv Lig: 4 maç
2021/22: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 26maç
2021/22: UEFA Gençlik Ligi: 1 maç