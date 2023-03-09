Gökten solucan yağması gerçek mi? Sorusu, sosyal medya üzerinde viral hale gelen videolar ardından araştırılmakta. Çin'in başkenti Pekin'de insanların ve araçların üzerine yağmur gibi solucan yağdı iddiaları bulunuyor. Peki, Gökten solucan yağması gerçek mi? Solucan yağmuru gerçek m, nasıl oluyor?

Gökten solucan yağması gerçek mi? Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tüm araç ve caddeleri yağmur gibi solucanların kapladığı görülüyor. Aynı görüntülerin devamında işe giden ve günlük rutin işlerini yapan vatandaşların solucanlardan korunmak için şemsiye kullandıkları görülüyor. Peki, Gökten solucan yağması gerçek mi? Solucan yağmuru gerçek m, nasıl oluyor?

GÖKTEN SOLUCAN YAĞMASI GERÇEK Mİ?

Yaşanan durumla ilgili Çinli yetkililer henüz bir açıklama yapmazken ülkede yayın yapan bilimsel bir derginin analizine göre; solucanları şiddetli rüzgarın havaya kaldırıp sürüklediği ve başkent Pekin üzerinde rüzgar şiddetini azaltınca solucanların yağmur gibi yere yağdığına dikkat çekildi.

"KIYAMET GELDİ" YORUMUNU YAPAN BİLE VAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları da olayı kıyamet alameti olarak değerlendirip "Kıyamet geldi" yorumunu yaptı. Aynı olay 2011 yılında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde de yaşanmıştı.