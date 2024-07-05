Göktaşı mı düştü? SON DAKİKA! Gökyüzünde göktaşı görüntülendi
İstanbul ve Ankara'da gökyüzünde göktaşı görüldü. Göktaşının düşüşü vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Göktaşı mı düştü merak edildi.
Göktaşı mı düştü? İstanbul ve Ankara'da gökyüzünde göktaşı görüldü. Göktaşının düşüşü vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Göktaşı mı düştü merak edildi. İşte detaylar...
GÖKTAŞI DÜŞTÜ
İstanbul semalarında göktaşı görüntülendi. Birçok vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, parlamalar saçan göktaşının yeryüzüne doğru düşüşü kameraya yansıdı. Öte yandan göktaşı Ankara'da da görüldü.
İSTANBUL SEMALARINDA GÖKTAŞI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul'un birçok noktasından görülen göktaşı objektiflere takıldı. Görüntülerde etrafa ışık saçan göktaşının, yeryüzüne doğru düşüşü saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da anbean kaydedildi.
ANKARA'DA DA GÖRÜLDÜ
Öte yandan yeryüzüne doğru seyreden ve etrafına ışıklar saçarak adeta geceyi gündüze çeviren göktaşı, İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da görüldü.