Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Göksun ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Göksun nerede? Göksun nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Göksun hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merak edildi. Peki, Göksun nerede? Göksun nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Göksun hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

GÖKSUN NEREDE?

Göksun, Kahramanmaraş il merkezine 76 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir.

Nüfus: 52.136

Yüzölçümü: 1.940 km² (740 mil²)

GÖKSUN NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Göksun'un nüfusu 52.136'dir.

GÖKSUN HANGİ İLE BAĞLI?

Göksun, Kahramanmaraş il merkezine 76 km uzaklıkta bulunan bir ilçe. Toplam nüfusu 52.136 (mahalleler ve kasabalar dahil), yüzölçümü 1920 km²dir. 1908 yılında Kahramanmaraş iline bağlanmıştır. İlçe belediyesi 1908 yılında kurulmuştur. İlçede toplam 51 mahalle ve 7 kasaba vardır. (2012 yılında Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla köy tüzel kişilikleri sona ermiş, köyler mahalleye dönüşmüştür.) İlçenin eski adları: Kokusus, Cocussus, Kokson, Koksen, Köksün, Göksün. Orman bölgesinde olduğundan kereste fabrikaları mevcuttur. Batısında Dibek Dağı, kuzeyde Binboğa Dağları yer alır. Başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, fasulye, nohut, elma, üzüm'dür. Göksun elması kendine has aroması ile meşhurdur.

Göksun

Göksun, şehir merkezine yaklaşık 71 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 52.136'dır.

Geçim kaynağı tarım olan ilçede, daha çok Akdeniz iklimi hâkimdir. Toplam nüfusunun büyük bir kısmını Çerkezler oluşmaktadır. Höyükler, Aybastı Kalesi, Roma Yazıtı ve Hamamgözü, ilçenin önemli tarihi değerleri arasında yer almaktadır.

İlçe, ormanlık alanlarla kaplı olduğundan birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Büyük Kızılcık İçmesi, Meryemçil Yaylası ve Berit Gümüşkayalar Mağarası, ilçenin görülmeye değer doğal güzellikleri arasındadır.