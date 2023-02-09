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Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Göksun'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GÖKSUN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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