Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...