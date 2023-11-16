Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Göksun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 06 BTR 308 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle Göksun - Afşin kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.Y ile motosikletteki M.G. ağır yaralandı.

Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.