Göksun'da bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Göksun'un soğuk ve karlı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Göksun'da bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Göksun'da bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Göksun'da yaşayanlar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Göksun bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Göksun'da bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Göksun'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

GÖKSUN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

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