Göksun Belediyesi hangi partiden? Göksun Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Göksun Belediye Başkanlığını Hüseyin Coşkun Aydın yapıyor.

HÜSEYİN COŞKUN AYDIN KİMDİR?

1966 yılında Göksun'da doğan Hüseyin Coşkun Aydın, 1984 yılında Göksun İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Ortaöğretim yıllarından itibaren MTTB ve MGV faaliyetlerinde bulunan Aydın, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimine devam eden Aydın, 2016 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından "Belediyecilikte Yalın Süreç İyileştirme ve Belediyede Uygulama" projesi ile Yüksek Lisansını tamamladı.

1987 yılında Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Kasabası Camiinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başlayan Aydın, 1989-1992 yılları arasında Kahramanmaraş İl Müftülüğünde memur, 1992-2002 yılları arasında Göksun İlçe Müftülüğü'nde memur, 2002-2004 yılları arasında Göksun İlçe Müftülüğü'nde şef olarak görev yaptı.

07 Temmuz 2004 tarihinde Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olan Aydın, bu süre içinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevini de yürüttü. Aydın, Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı 9 yılda, ilçe merkezi ile 53 Köy ve 7 beldede ÖZEL İDARE, KÖYDES, BELDES, AB, DOĞAKA ve SODES kapsamında toplam 233 projede görev aldı.

Aydın, ayrıca 2006-2011 yılları arasında Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlüğü de yaptı.

Başkan Aydın, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Göksun Belediye Başkan Adayı olmak üzere 28 Ekim 2013 tarihinde Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden istifa etti.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Göksun Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Coşkun Aydın, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde ikinci kez Göksun Belediye Başkanı seçildi.

Aydın, evli ve dört çocuk babasıdır.