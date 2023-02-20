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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Göksu Üçtaş Şanlı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Göksu Üçtaş Şanlı kimdir? Göksu Üçtaş Şanlı kaç yaşında, nereli? Göksu Üçtaş Şanlı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?

Göksu Üçtaş Şanlı (d. 30 Ağustos 1990; Şahinbey, Gaziantep), Türk artistik jimnastikçi. Türkiye'yi olimpiyatlarda jimnastik branşında temsil eden ilk kadın sporcu. Türkiye'nin jimnastik branşında Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk sporcusu unvanına sahiptir. Üçtaş, 2012 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 1908'de Olimpiyat Oyunları'na Türkiye adıyla katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun, Londra Olimpiyatları'nda Aleko Mulos tarafından temsil edilişinden 104 yıl sonra Türkiye'yi jimnastik dalında olimpiyatlarda temsil eden ilk kişi oldu. Londra Olimpiyatları'ndan sonra dört yıl ara verdiği jimnastiğe 2016 yılında geri döndü ve Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar yer hareketleri kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya, jimnastik sporunda Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk madalyasıdır.

Yaşamı

1990 yılında Gaziantep'te doğdu. Jimnastik sporuna beş yaşında Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü bünyesindeki jimnastik kurslarında başladı. Altı ay kurs gördükten sonra Gaziantep'teki tesis yetersizliği nedeniyle antrenörü Yalçın Titiz'in yönlendirmesi üzerine çalışmalarını Bolu'da Yatılı Jimnastik Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. 12 yaşında millî takıma girerek 16. Uluslararası Boğaziçi Artistik Jimnastik Turnuvası'na katıldı ve denge aletinde altın madalya aldı. 2003 yılında antrenör Mergül Güler ile çalışmaya başladı.

2006 yılında Danimarka'da yapılan 39. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katılarak bu müsabakaya Türkiye'den katılan ilk kadın jimnastikçi oldu. Ardından Almanya'da yapılan 40. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıldı. Spor yaşantısı devam ederken Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek öğrenim gördü.

2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya alarak Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırdı. Mart 2010'da Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası yarışmasının Doha etabında yer aletlerinde bronz madalya kazanırken; 28 Eylül- 2 Ekim arasında Ostrava (Çek Cumhuriyeti) kentinde gerçekleşen etabında yer aletinde altın, denge aleti ile atlama masasında gümüş olmak üzere üç madalya kazandı.

Ocak 2011'de boyun fıtığı teşhisi nedeniyle bir yıl kadar yarışmalara katılamadı. Çalışmalarına devam etti. 12 Ocak 2012'de Londra'da olimpiyat elemelerine katıldı. Olimpiyatlara gitme hakkını kazanan ilk Türk jimnastikçi oldu. Başarı öyküsü yönetmen Efe Öztezdoğan'ın tarafından "Londra'ya Giden Yol" (2012) adlı kısa filmle sinemaya aktarıldı. 2012 Yaz Olimpiyatları Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etti.

Londra Olimpiyatları'na katıldıktan sonra memleketi aktif spor hayatına ara vererek Gaziantep'e yerleşti. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde jimnastik antrenörü olarak göreve başladı 2013 yılında sporcu Özgür Şanlı ile evlendi. 2015 yılında kızı Lina'yı dünyaya getirdi. Doğumdan kısa bir süre sonra aktif spor hayatına geri dönmeye karar vererek İzmir'e yerleşti.

Temmuz 2016'da Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nın Mersin'de düzenlenen etabında yer hareketleri kategorisinde şampiyon oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kadınların ve kız çocuklarının spor veya fiziksel aktivitelere katılımlarına olanak sağlayan, örnek olan kişi ve kurumlara verilen "IOC Kadınlar ve Spor Ödülü"'ne değer görüldü.

Yaşamını İzmir'de sürdüren ve aktif spor yaşamına devam eden Göksu Üçtaş Şanlı, yer hareketleri kategorisinde 2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya,,2019 yılı Dünya Kupası'nın Mersin etabında altın madalya ve 2020 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazandı.