Göksu Öngören Özgür kimdir? Göksu Öngören kaç yaşında, ne iş yapıyor? Göksu Öngören hayatı ve biyografisi!

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GÖKSU ÖNGÖREN ÖZGÜR KİMDİR?

3 Eylül 1989 tarihinde asker bir babanın ikinci çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlk okul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

Üniversiteyi ise Beykent Üniversitesi İletişim fakültesi İletişim ve Tasarım bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu sırada Trt Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 3 yılın ardından ekrana çıkmaya başladı. Lisans tezi için çalışmaya bir yıl ara vermek zorunda kaldı. Lisans tezini "Siyasal İletişim ve Propaganda" konusunda hazırladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli yerel ve ulusal kanallarda çalıştı. Sunduğu Haber'>haber bültenlerinin hem editörlüğünü hem de sunuculuğunu yaptı.

TVEM kanalında 5 sene boyunca ana haberleri sundu ve haber müdürü olarak görev aldı. Haber bültenlerinin yanı sıra başka programları da hazırladı ve sundu. "Dünya Gündemi" programı ile birlikte başka ülkelerdeki siyasi, ekonomi ve yaşama dair haberleri ekrana yansıttı.

"Her şeyin başı sağlık" programıyla alanında uzman doktorlarla birlikte insan sağlığına katkı sağlamak için önemli projelere imza attı.

Güzel sunucu hem Türkiye hem dünya tarihine yakından tanıklık ederek, bir çok önemli programda hem moderatörlük hem de editörlük yaptı.