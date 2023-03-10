Göksel Kahya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hava Tümgeneral Göksel Kahya'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hava Tümgeneral Göksel Kahya geliyor. Peki, Göksel Kahya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor, evli mi? Göksel Kahya korgeneral mi tümgeneral mi? İşte detaylar...

Tümgeneral Göksel Kahya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Göksel Kahya kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? Ayrıntılar sizlerle...

GÖKSEL KAHYA KİMDİR?

Tümgeneral Göksel Kahya 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ni okuduktan sonra 1985 yılında Türk Hava Harp Okulu'ndan (Uzay Mühendisliği) mezun oldu.

Türk Hava Harp Okulu'ndan mezun olan Korgeneral Dr. KAHYA, Hava Aracı Bakım Görevlisi Eğitimi kursunu tamamlayarak Bakım Görevlisi oldu. İlk görevinde Filo Bakım Subayı olarak görev yaptı. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nden (Yöneylem Araştırması) mezun oldu ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Yöneylem Araştırma Subayı olarak görev yaptı. 1995 yılında Türk Hava Harp Okulu'nda Kurmay Subay Eğitimine katıldı. Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1997-1999 yılları arasında Türk Hava Harp Okulu'nda Askeri ve Sosyal Bilimler okutmanı olarak görev yaptı.

1999-2003 yılları arasında Birleşik Müşterek Planlama Ekibinde Operasyon Planlama Sorumlusu ve 2006-2008 yılları arasında SHAPE Genel Merkezi'nde Stratejik Planlama Şube Başkanı olarak görev yaptı. 2003'teki NATO PE İncelemesi sırasında, SHAPE HQ'daki İşlevsel İnceleme Ekibine katıldı. 2005 yılında İstanbul Türk Silahlı Kuvvetleri Koleji'nden mezun oldu.

Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda NATO Harekât Planlama Subayı (2003-2005) ve NATO Plan ve Harekat Bölüm Şefi (2005-2006) olarak görev yaptı. Korgeneral rütbesine terfi etti (30 Ağustos'tan itibaren geçerli) ve NATO nezdindeki Türk Askeri Temsilcisi görevini üstlendi.

Hava Tümgeneral Göksel Kahya, Sema Kahya ile evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.