Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında, nereli? Göksel Gümüşdağ hangi partili? Göksel Gümüşdağ hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bülent Kerimoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Göksel Gümüşdağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında, nereli? Göksel Gümüşdağ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Göksel Gümüşdağhakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Göksel Gümüşdağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında, nereli? Göksel Gümüşdağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir.

Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır.2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.