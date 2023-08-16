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Gökova Körfezi'nde Yunus Gösterisi

Turizm Haberleri

MUĞLA'nın Gökova Körfezi açıklarında tur teknesindeki tatilciler, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Gökova Körfezi açıklarında tekne turuna çıkan tatilciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, tatilciler tarafından görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde zıplayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

MUĞLA'nın Gökova Körfezi açıklarında tur teknesindeki tatilciler, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gökova Körfezi açıklarında tekne turuna çıkan tatilciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, tatilciler tarafından görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde zıplayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

Gökova Turizm Haberler

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