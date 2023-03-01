Göknur Gıda halka arz tarihleri Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle iki kez ertelenmişti. Peki, Göknur Gıda halka arz oransal mı, eşit mi? Göknur Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu nedir? GOKNR hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Ülkemizin önde gelen gıda şirketlerinden olan Göknur Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Organik meyve suları, meyve püreleri üzerine uzmanlaşan Göknur Gıda halka arz ediliyor. Peki, Göknur Gıda halka arz oransal mı, eşit mi? Göknur Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu nedir? GOKNR hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte detaylar haberimizde...

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK, ORANSAL MI?

8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle ertelenmişti.

İlk olarak 15 - 17 Şubat 2023 olarak revize edilen talep toplama tarihleri bir kez daha ertelenmek durumunda kalmıştı. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. için yeni talep toplama tarihleri belli oldu.

Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 1-2-3 Mart 2023 olarak belirlendi.

GÖKNUR GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak belirlendi. Şirket Yıldız Pazar'da işlem görüyor.

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 79.250.000 TL nominal değerli paylar, 11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Hisseler eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet

500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)

600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)

700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)

800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)

900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)

1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)