Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Göknur halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Göknur halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..
GOKNR hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Göknur halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Göknur alabileceğiniz bankalar!
Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Göknur Gıda halka arz tarihi 1-2-3 Mart 2023 olarak açıklandı.
Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak.
Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak açıklandı.
Göknur Gıda şirketi 79,250,000 lot veriyor.
Göknur Gıda'nın dağıtımı Şirket Çalışanları/Bireysel Eşit Dağıtım olarak açıklandı.