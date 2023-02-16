Halka arz takip eden vatandaşlar Göknur halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Göknur halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

GOKNR hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Göknur halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Göknur alabileceğiniz bankalar!

GÖKNUR GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

GÖKNUR GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Göknur Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Şubat 2023 olarak belirlenmişti fakat halka arz tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Henüz yeni tarih duyurulmadı.

GÖKNUR GIDA HİSSE FİYATI NE?

Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak.

GÖKNUR GIDA HALKA HİSSE KODU NE?

Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak açıklandı.

GÖKNUR GIDA KAÇ LOT VERİYOR?

Göknur Gıda şirketi 79,250,000 lot veriyor.

GÖKNUR GIDA ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Göknur Gıda'nın dağıtımı Şirket Çalışanları/Bireysel Eşit Dağıtım olarak açıklandı.