Göknur Gıda halka arz hangi bankalarda var? Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda (GOKNR) halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Göknur halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Göknur halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz kaç lot verir? Göknur Gıda hisse kodu ne? GOKNR hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...