14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Gökhan Zan seçildi mi? Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan aday mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Gökhan Zan seçildi mi? merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Gökhan Zan seçildi mi? Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan aday mı? sorularına yanıt arıyor. Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı. Peki, Gökhan Zan seçildi mi? Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan aday mı? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GÖKHAN ZAN SEÇİLDİ Mİ?

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi. 11 ili etkileyen deprem felaketinde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan eski milli futbolcu, İYİ Parti tarafından 2. sıradan Hatay milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Ancak İYİ Parti Hatay'dan 1 milletvekili çıkardı.

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan, 7 Eylül 1981 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Zan Selçuk İnan, Mehmet Topal, Hasan Kabze, Erman Özgür, Tolga Zengin, Okan Koç, Fevzi Elmas ve Yalçın Ayhan gibi ismi yetiştiren Çanakkale takımından 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.