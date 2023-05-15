2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Gökhan Zan milletvekili seçildi mi araştırılıyor. Peki, Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan Hatay milletvekili seçildi mi? Futbolcu Gökhan Zan meclise girdi mi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Gökhan Zan milletvekili oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan Hatay milletvekili seçildi mi? Futbolcu Gökhan Zan meclise girdi mi? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ZAN MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.