İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Gökhan Zan'ın hayatı merak konusu oldu. Eski futbolcu Gökhan Zan'ın kariyer hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan biyografisi! İşte detaylar...

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Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti Hatay'dan 2.sıradan milletvekili adayı oldu. Gökhan Zan kimdir ve kaç yaşındadır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Profesyonel futbol kariyerin 1999 yılında Hatayspor'da başlayan Gökhan Zan'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan biyografisi! Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan, 7 Eylül 1981 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Zan Selçuk İnan, Mehmet Topal, Hasan Kabze, Erman Özgür, Tolga Zengin, Okan Koç, Fevzi Elmas ve Yalçın Ayhan gibi ismi yetiştiren Çanakkale takımından 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.