A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hatay doğumlu futbolcu Gökhan Zan, depremde yıkıma uğrayan memleketi için çağrıda bulundu. Deprem bölgelerinde aktif olarak çalışmalara ve yardımlara katılan Zan hakkında merak edilenler var. Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan hangi takımlarda oynadı? Gökhan Zan nereli, kaç yaşında? Gökhan Zan hayatı!

Uzun yıllar A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten eski defans oyuncusu Gökhan Zan, 7.7'lik depremde yıkıma uğrayan memleketi Hatay'dan yürek yakan çağrıda bulundu. Vatandaşlar ise yürekleri yakan deprem bölgesinde yardımda bulunan Gökhan Zan'ı araştırıyor. Peki, Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan hangi takımlarda oynadı? Gökhan Zan nereli, kaç yaşında? Gökhan Zan hayatı!

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan (d. 7 Eylül 1981, Hatay), stoper mevkiinde görev yapmış Türk millî eski futbolcudur. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken fileleri sarsamadı. Bir süre aday kadroya çağırılamayan Gökhan Zan, 2012-13 sezonundaki performasının ardından Abdullah Avcı tarafından tekrar kadroya dahil edildi.