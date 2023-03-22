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Gökhan Zan hangi partiden Milletvekili adayı oldu?

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Gökhan Zan hangi partiden Milletvekili adayı oldu?

Hatay'da verdiği destek ile kamuoyunun takdirini toplayan eski futbolcu Gökhan Zan siyasete atılıyor. Gökhan Zan, milletvekili aday adayı oldu. Peki, Gökhan Zan hangi partiden Milletvekili aday adayı oldu?

Rozetini Meral Akşener taktı! Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduRozetini Meral Akşener taktı! Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Deprem bölgesindeki yardım çağrıları ile gündemde olan eski futbolcu Gökhan Zan,milletvekili aday adayı oldu. Peki, Gökhan Zan hangi partiden Milletvekili adayı oldu?

GÖKHAN ZAN HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardım çağrıları ile gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Meral Akşener, ziyaret ettiği Hatay'da Zan ile karşılaşmış ve Akşener, Gökhan Zan'a sarılıp "Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" ifadelerini kullanmıştı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gökhan Zan Gündem Politika Haberler

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