Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu memleketi Hatay'da ilk günden bu yana herkesin yardımına koşan eski futbolcu Gökhan Zan hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Gökhan Zan hangi partiden aday oldu? Gökhan Zan milletvekili adayı mı oldu? soruları aratıldı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Hatay'da herkesin yardımına koşan, sosyal medyadan yetkililere çağrılarda bulunan eski futbolcu Gökhan Zan, siyasete atıldı. Peki, Gökhan Zan hangi partiden aday oldu? Gökhan Zan milletvekili adayı mı oldu?

GÖKHAN ZAN HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Hatay'da herkesin yardımına koşan, sosyal medyadan yetkililere çağrılarda bulunan eski futbolcu Gökhan Zan, siyasete atıldı. Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Akşener, partisinin grup toplantısında eski futbolcuya rozetini taktı. Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Zan'a rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında taktı.

İYİ Parti'ye katılmasının ardından eski futbolcu Gökhan Zan kürsüde yaptığı açıklamada, "Ata'mızın bize son armağanıdır. Mustafa Kemal'in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir." ifadelerini kullandı.