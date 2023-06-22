Gökhan Yazgı kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Gökhan Yazgı ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Gökhan Yazgı kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Gökhan Yazgı ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Gökhan Yazgı kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

GÖKHAN YAZGI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama Kararları'na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı atandı.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcısı oldu.