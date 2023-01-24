Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen nasıl ünlü oldu?

Başarılı sesiyle büyük hayran kitlesine sahip olan Gökhan Türkmen kimdir? Bugüne kadar toplam 8 albüm çıkaran, birbirinden başarılı şarkılara imza atan ve pek çok ulusal ve uluslararası ödül alan başarılı müzisyen Gökhan Türkmen'in kariyeri müzikseverler tarafından merak ediliyor.Peki,Gökan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen nasıl ünlü oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son zamanlarda yaptığı şarkılar ile Müzik dünyasına damgasını vuran. Bugüne kadar toplam 8 albüm çıkaran, birbirinden başarılı şarkılara imza atan ve pek çok ulusal ve uluslararası ödül alan başarılı müzisyen Gökhan Türkmen'in kariyeri müzikseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında? Gökhan Türkmen nasıl ünlü oldu? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN TÜRMEN KİMDİR?

Ünlü müzisyen Gökhan Türkmen1 Eylül 1983, İstanbul'da dünyaya geldi. Türkmen müzisyen Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcıdır. 2005 yılında amatör olarak seslendiği "Büyük İnsan" adlı parça video paylaşım sitesi Youtube'da beş milyondan fazla dinlendi. Bir yandan video paylaşım sitelerinde parçalarını paylaşırken bir yandan da barlarda sahne alıyordu. Bu kadar yüksek dinlenmesinin sonucunda bir anda ilgi odağı oldu ve albüm teklifi aldı. 2007 yılının sonunda İrem Records ile anlaştı ve ilk albümünün kayıtları için stüdyoya girdi.

Albüm kayıtları dört ay kadar sürdü. Gökhan Türkmen, 17 Nisan 2008 tarihinde Büyük İnsan adını verdiği ilk albümünü yayınladı. Albümden ilk olarak "Yan Sen", daha sonra "Büyük İnsan" ve son olarak da "Dön" adlı hit parçalar yayınlandı. İlk albümüyle büyük ses getirdi ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 15. Kral Müzik Ödülleri töreninde aday oldu. 2009 yılının son aylarında ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 18 Mart 2010 tarihinde Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. On iki parça bulunan albümdeki parçaların sözleri çoğunlukla Gökhan Türkmen ve Serkan Söylemez'e aittir. Albümde söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Yas" adlı parçayı da seslendirmiştir.

Albümden dört parça yayınlanmıştır. Gökhan Türkmen bu dönemde sıkça radyo ve televizyon programlarına konuk olmuştur. 2012 yılında Ara adını verdiği beş parçalık bir EP albüm çıkardı. Üç Adım Müzik etiketiyle yayınlanan EP albümden iki parça yayınladı. "Bitmesin" adlı parça yazın en çok dinlenen parçalarından birisi oldu. 2013 yılında İşler Güçler (2013-2013) adlı diziye konuk olmuştur. 2013 yılının sonbaharında üçüncü albümünün kayıtlarına başladı. Dört ay süren kayıtlar sonrasında 18 Şubat 2014 tarihinde ustalık eserim dediği ve En Baştan adını verdiği albümünü yayınladı.

Albüm yayınlanmadan on bir gün önce "Çatı Katı" adlı parça yayınlandı ve büyük ses getirdi. Albümden daha sonra üç parça yayınlandı. Eylül 2014 tarihinde Sinem Aksoy ile evlendi. Bu dönemlerde GTR Müzik adını verdiği müzik şirketini kurdu.

GÖKHAN TÜRMEN NSIL ÜNLÜ OLDU?

Gökhan Türkmen'in müzik dünyasında yıldızının parlaması ve ismini duyurması, sözleri ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" adlı şarkıyı seslendirdiği videonun YouTube'da beş milyondan fazla izlenme sayısına ulaşması ile oldu. Gökhan Türkmen, "Büyük İnsan" şarkısıyla elde ettiği başarının ardından bir yıl sonra, "Dön" adlı şarkısını da internetten yayınladı. Aynı yıl söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Efkarlıyım" adlı şarkıyla Nokia'nın düzenlediği bir yarışmaya katıldı.

İnternet üzerinde yayınladığı üç şarkıyla da fazlasıyla beğeni toplayan Gökhan Türkmen, Keremcem ve Aykut Gürel gibi isimlerin desteğini alarak 2008 yılında "Büyük İnsan" adlı ilk albümünü yayınladı. Kayıtları dört ay süren albümde yer alan "Aşk Lazım" adlı şarkı, albümde söz ve müziği Gökhan Türkmen'e ait olan ilk şarkıdır. Türkmen şarkılarıyla binlerce müziksever ile buluştu. Kısa sürede müzik dünyasında damgasını vuran sanatçılardan oldu.