Gökhan Töre hangi takıma gitti? Gökhan Töre Ankaragücü'ne mi gitti?

Türk futbolunda bir dönemin aranan isimleri arasında yer alan Gökhan Töre'nin hangi takım ile anlaştığı merak ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği transfer döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri ise Gökhan Töre oldu. Peki, Gökhan Töre hangi takıma gitti? Gökhan Töre Ankaragücü'ne mi gitti?