Gökhan Töre hangi takıma gitti? Gökhan Töre Ankaragücü'ne mi gitti?
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Türk futbolunda bir dönemin aranan isimleri arasında yer alan Gökhan Töre'nin hangi takım ile anlaştığı merak ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği transfer döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri ise Gökhan Töre oldu. Peki, Gökhan Töre hangi takıma gitti? Gökhan Töre Ankaragücü'ne mi gitti?
A Milli Takım ve Beşiktaş'ın formasını terleten Gökhan Töre'yle ilgili çıkan transfer haberlerinin ardından futbolseverler arama motorlarında Gökhan Töre transferi hakkında araştırmalara başladı. Merak edilenler arasında ise Gökhan Töre hangi takıma gitti? Gökhan Töre Ankaragücü'ne mi gitti? soruları yer aldı. İşte detaylar...
GÖKHAN TÖRE HANGİ TAKIMA GİTTİ?
Mke Ankaragücü, Adana Demirspor'dan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Deneyimli futbolcu, sezon sonuna kadar Ankara temsilcisinde forma giyecek. MKE Ankaragücü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon 5 resmi maçta Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre, bu mücadelelerde 2 gol atma başarısı gösterdi.