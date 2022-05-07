Gökhan Tepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 7 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gökhan Tepe kimdir?

7 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gökhan Tepe kimdir? Gökhan Tepe kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Gökhan Tepe evli mi? Gökhan Tepe'nin çocuğu var mı, ismi nedir? Gökhan Tepe tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Gökhan Tepe aslen nereli? Gökhan Tepe'nin tüm şarkıları ve tüm albümleri nelerdir?

GÖKHAN TEPE KİMDİR?

Gökhan Tepe (d. 8 Şubat 1978; Kartal, İstanbul), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.

Gökhan Tepe doğum tarihi : 8 Şubat 1978

Gökhan Tepe kaç yaşında : 44 yaşında

Gökhan Tepe nereli : İstanbul doğumlu

Gökhan Tepe mesleği ne : Şarkıcı-şarkı yazarı, Oyuncu

Gökhan Tepe 7 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

GÖKHAN TEPE BİYOGRAFİSİ

8 Şubat 1978 Kartal, İstanbul doğumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okudu. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına girdi.

1996 yılında prodüktörlüğünü İskender Ulus'un yaptığı "Çöz Beni" adlı albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" adlı parçalarına klip çekti. Ardından 1999 yılında ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıktı. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yaptığı albümde, albüme ismini veren "Canözüm" adlı parça ile çıkış yaptı. Bu albümden kliplenen bir diğer şarkı da "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkı oldu. 2002 yılına gelindiğinde "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Yine bu albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" kısa sürede listelerde üst sıralara tırmandı. Bu albümde aynı zamanda söz ve müziği sanatçıya ait birçok parça bulunuyordu.

Müziğe 4 yıl ara verdikten sonra 2006 yılının Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Sanatçının müzik yaşamından önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını veren "Yürü Yüreğim"in yanı sıra "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" adlı parçalara klip çekildi. Gökhan Tepe, kendi albümünde yer alan parçalarının yanında başka sanatçılar için beste çalışmaları da yaptı. Gökhan Tepe'nin müzik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Show TV'de yayınlanan "Maçolar" adlı dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyondaki bu başarısı üzerine ardından Kanal D'nin beğeni ile takip edilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle başrolünü paylaştığı dizide yer aldı.

2009 yılında "Vur" isimli albümünü DMC etiketiyle piyasaya sürdü ve bu albümden "Vur" ve "Çok Özlüyorum Seni" parçalarına video klip çekti. 2011 yılında Aşk Sahnede albümünü çıkardı. "Kırmızı halı", "Yalan Olur", "Söz" gibi şarkılarına klip çekti. 2012 yılında yine prodüktörlüğünü üstlendiği yedinci albümü "Kendim Gibi"yi 14 Aralık 2012'de yayınladı. Albümde "Tanrım Dert Vermesin", "Üç Kelime", "Adı Aşk Olsun" ve "Veda Makamı" şarkılarını kliplendirdi. Ebru Gündeş'e verdiği bestesi "Beyaz" ilk kez bu albümde Gökhan Tepe tarafından seslendirildi.

Sanat hayatı boyunca bestelediği 100'ü aşkın eseri kendi albümlerinin yanı sıra farklı albümlerde de yer alan Gökhan Tepe, 2014 yılının sonlarına doğru "Gelsen De Anlatsam" şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Bu şarkı iki ay boyunca resmi radyo analiz raporlarına göre 1 numarada kalarak büyük bir başarı elde etti.

Gökhan Tepe, 14 Şubat 2015'te sevgililere özel şarkısı "Sonsuza Kadar" ile dijital müzik platformları üzerinden dinleyicilerle buluştu. 2015'in Mart ayında ise, müzik kariyerinin sekizinci albümü olan "Seninle Her Yere" yayınlandı. Bu albümden ''Gelsen De Anlatsam'' ve ''Kader'' şarkılarına video klip çekti. Tepe, 21 Ağustos 2016 tarihinde Aylin Özer ile evlendi.

DİSKOGRAFİ

Çöz Beni (1996)

Canözüm (1999)

Belki Hüzün Belki De Aşk (2002)

Yürü Yüreğim (2006)

Vur (2009)

Aşk Sahnede (2011)

Kendim Gibi (2012)

Seninle Her Yere (2015)

Yaz 2018 (2018)

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