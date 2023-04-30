Gökhan Sarıarslan: Modifiye, Araçlar Üzerinde Çeşitli Değişikliklerdir

Modifiye sektöründe çalışmalarda bulunan Gökhan Sarıarslan, araçlar üzerinde çeşitli değişikliklerin modifiye olarak adlandırıldığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıarslan, "Modifiye esasında çok geniş bir kavram. Araçtaki değişiklikleri bu kavramla tanımlıyoruz ama araç üzerinde nasıl değişiklikler yapılıyor?

Bu soruya cevap vermek gerekiyor. Araçlarda performans ve görsel olmak üzere iki tür modifiye yapılmakta. Her ikisinin de aşamaları farklı olmakla birlikte yapılacak değişikliklerin tamamı, Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmalı." ifadelerinde bulundu.

Modifiye Oldukça Geniş Bir Kavram

Modifiyenin geniş bir kavram olduğunu belirten Gökhan Sarıarslan, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Araçların hız, motor gücü başta olmak üzere çeşitli özellikleri geliştirilebilir. Bu özelliklerin her birinde kanuna uygun değişiklik yapılıyorsa bu, modifiye kapsamında değerlendirilir. Araçta temelde iki tür modifiye bulunur. Bunlardan ilki performansa yönelik modifiye olarak adlandırılır. Frenlerin güçlü seçeneklerle değiştirilmesi performansa yönelik modifiyeye örnektir. Bunun yanı sıra jantlar daha spor versiyonlarla da değiştirilebilir. Öte yandan motor daha yüksek bir versiyonla değiştirilerek aracın performans olarak güçlenmesi sağlanabilir. Öte yandan aracı görsel olarak da deştirmek mümkün. Aracı boyatma, filme kapatma; görsel modifiye kapsamında değerlendirilir. Aracın performansında herhangi bir değişikliğe neden olmayan bu tür modifiyeler, aracın çok daha estetik bir görünüm elde etmesi amacıyla yapılır."

Araçlarda Yapılacak Değişiklikler İlgili Kanuna Uygun Olmalı

Araçlarda yapılacak değişikliklerin Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmasının gerekli olduğunu belirten Gökhan Sarıarslan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı modifiye taleplerini geri çeviriyoruz. Çünkü araçta yapılacak değişikliklerin tamamı, kanuna uygun olmalı. Bu nedenle araç özelliklerini değiştirmeden önce talepleri değerlendiriyor, taleplerin sınırlarını çiziyor ve müşterilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Özellikle son zamanlarda modifiye araç konusunda yoğun bir talep oluştuğunu söyleyebilirim. Bu taleplerin karşılanabilmesi için yenilikçi ve profesyonel çalışmalarda bulunmak oldukça önemli. Biz de müşterilerin de taleplerini ön planda tutarak modifiye taleplerinin kanuna aykırı olup olmadığını belirliyor, ardından çalışmalarımıza profesyonel bir şekilde devam ediyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı müşterilere kanuna aykırı taleplerde bulunsa da biz bu talepleri geri çeviriyoruz."