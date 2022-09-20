Şarkıcı Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Özoğuz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gökhan Özoğuz kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında, nereli?

Gökhan Özoğuz, Athena grubunun solistidir. Sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair yorumlarıyla Badından söz ettiren Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Gökhan Özoğuz kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Özoğuz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz11 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır