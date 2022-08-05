Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise Gökhan Özoğuz'dan bit tepki geldi. Peki, Gökhan Özoğuz Demet Akalın'a ne dedi? Gökhan Özoğuz'un eleştirisi ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÖZOĞUZ DEMET AKALIN'A NE DEDİ?

Özoğuz, "Yorum bile yapılacak tarafı yok, üzücü şeyler. Tıynetsiz, seviyesiz hareketler. Gereksiz gereksiz hareketler. Bu hareket dünyanın her yerinde tepkiyle karşılanır. Dünyada o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki artık bakmıyorum bile" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi 'dök, dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" dedi.