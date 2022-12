Şarkıcı ve söz yazarı olan Gökhan Özen kaç yaşında ve kimdir soruları araştırılıyor. Gökhan Özen kimdir ve Gökhan Özen kaç yaşında merak ediliyor. Gökhan Özen, 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Gökhan Özen kimdir? Gökhan Özen kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Ahmet Gökhan Özen,29 Kasım 1979, Ankara, Türk şarkıcı, müzisyen, söz yazarı, besteci, aranjör, müzik direktörü ve oyuncu.

Aslen Trabzon Beşikdüzülüdür. 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene boyunca birçok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi.Ardından 1991 yılında TRT Ankara Radyosu TSM Çocuk Koro'sunun sınavlarını birincilikle kazanarak 7 yıl süren Türk müziği eğitimine başladı. Burada 7 sene boyunca TRT Ankara radyosunun değerli hocalarından şan, solfej ve nazariyat dersleri aldı. Elbette onu senelerce her hafta koroya götürüp getiren annesi Tülay Nadire Özen ve babası Osman Nuri Özen bey'in hakkını vermek gerekir.

Gökhan Özen, bu koro ile birlikte, ülkesini Fransa ve Rusya gibi bir çok ülkenin festivallerinde temsil ettiğinde henüz 12 yaşında idi Elbette Gökhan'ın bu dünyaya müzik için geldiği daha o yıllardan belliydi.

Daha sonra ilk, orta ve liseyi okuduğu TED Ankara kolejinden mezun olup, 17 yaşında kazandığı üniversite sınavı ile Ankara'dan ayrlıp hayallerinin peşinden İstanbul'a geldi. 2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı ve sadece 1 video klip Üşüyorum ile uzun yıllar boyunca satışı devam etti ve tirajı yarım milyon satış rakamına ulaştı. Bu albüm içerisinde, günümüzde hâlâ dinlenilen; Dayanamam, Yüreğinden Uzaklarda, Özel Kız gibi şarkıları barındırmaktadır.

Ardından 2001 yılında, çoğu beste ve aranjelerin kendisine ait olduğu Duman Gözlüm albümü ile Aramazsan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem gibi hitler çıkardı. 2001 senesinde Özen'in ünü ülke sınırlarını aştığında henüz 20 yaşında 2002 yılında ise bu albümdeki şarkıların remixlerinden oluşan Duman Gözlüm remix albüm" yayımlanmıştır. 2003 yılında çıkarttığı, içerisinde Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Aman Boşver, gibi şarkılarının bulunduğu Civciv adlı albümü ile satış rekorları kırdı, albümün çıktığı gün itibarıyla 3 günde 300 bin satış rakamına ulaşmayı başarmıştır. Mü-yap'ın Diamond ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca bu albümdeki 12 şarkının da söz müziği kendisine aittir.

2004 yılında çıkarttığı içerisinde Sana Yine Muhtacım, Dayanamam'ın yeni versiyonunun bulunduğu Aslında albümüyle başarısını pekiştirdi.2005 yılında kayıtlarını Londra'da yaptığı ve kariyerinde ilk kez İngilizce bir şarkıyı seslendirdiği Londra merkezli dünyaca ünlü starlara sayısız hit parça hazırlamış Ministry Of Sound - Gökhan Özen işbirliği ile içerisinde; sözü müziği Nazan Öncel'e ait olan Benim İçin N'apardın şarkısının da bulunduğu Kalbim Seninle - One More Time isimli maxi single, Bu maxi single ile de Mü-yap satış ödülünü aldı.2007 yılında, içerisinde Tövbeliyim, Ağlamak Sırayla, İnkâr Etme gibi parçaların da olduğu Resimler & Hayaller albümü, 2008 yılında ise çıkardığı Bize Aşk Lazım maxi single'ı ile yine herkesin diline şarkılarını dolamayı başardı. Bu albümle de Mü-yap satış ödülünü aldı.2010 yılında Daha Erken single ve Başka albümünü çıkarmıştır.

2012 yılında, Demet Akalın'ın albümünde bulunan; sözü, bestesi, aranjesi kendisine ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştır.2013 yılının en başarılı albümlerinden Milyoner'i sevenleri ile buluşturdu, albümün çıkış şarkısı Budala çok büyük ilgi gördü. Albümdeki Ne Fark Eder isimli slow şarkısı klipsiz olmasına rağmen 2013'ün yaz mevsiminde dahi en çok dinlenen şarkılardan biri oldu. Kariyerinde 2000 - 2013 yılları arasında çıkan 10 albümle neredeyse 5 milyon albüm satışına ulaştı.Gökhan Özen 2015 yılında ise Maske albümünü sevenlerine sundu albümün çıkış klibi Mis oldu ardından 2.klibi Eski Defter remix yani ( ri arenji ) 3.klibi Değişir Dünya ve en sonda slow Şarkı Korkak oldu.

Birçok hit şarkıya imza atan Özen, 7 albüm 3 single çıkartmıştır. Çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başarmıştır, iki albümü Mü-yap tarafından altın ödüle, 2003'te çıkardığı Civciv albümü ise diamond ödüle layık görülmüştür.

7 Temmuz 2010'da, Selen Özen (kızlık soyadı: Sevigen) ile evlendi.Çiftin 2012'de Ada Deren, 2015'te ise Derin Su isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu.