23 Derece isimli sosyal medya hesaplarının sahibi Gökhan Özbek gözaltına alındı. Vatandaşlar ise şimdi Gökhan Özbek kimdir? 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek neden gözaltına alındı? Sorularını gündeme getiriyor. Twitter (X)'da 575 bin takipçiye sahip olan 23 Derece hesabının sahibi Gökhan Özbek'in evine 1 Mart'ta polis geldiği duyurulmuştu.

Sosyal medyada haber paylaşımı yapan 23 Derece isimli hesabın sahibi Gökhan Özbek, evinde polis araması yapıldığını duyurdu. Gökhan Özbek Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Gökhan Özbek kimdir? 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek neden gözaltına alındı? Sorularının gündeme gelmesine vesile oldu. İşte detaylar…

23 DERECE'NİN SAHİBİ GÖKHAN ÖZBEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada haber paylaşımı yapan 23 Derece isimli hesabın sahibi Gökhan Özbek, evinde polis araması yapıldığını Twitter hesabından duyurdu. Gökhan Özbek, hakkında gözaltı kararı da olduğunu da söyledi. Kararın nedeni ise henüz bilinmiyor.

1 MART'TA EVİNE POLİS GELMİŞTİ

Özbek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullandı. Gazetecinin avukatı Gizay Dulkadir de Özbek'in gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilim gazeteci Gökhan Özbek biraz önce evinden gözaltına alınarak güvenlik şubeye getirildi. Henüz suçlamanın detaylarını bilmiyoruz, gelişmelerden haberdar edeceğim."

23 Derece isimli yayın platformunun kurucusu olan Özbek hakkındaki gözaltı kararının nedeni ise henüz bilinmiyor.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek 1983 Niğde doğumludur. Uzun yıllardır gazetecilik sektöründe yer almaktadır. Bugün herhangi bir medya kuruluşunda çalışmamakta, "Bağımsız ve Bağlantısız Serbest Gazeteci" olarak çalışmaktadır.

Özbek geçmiş yıllarda Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi gazetelerde görev yapmıştır.