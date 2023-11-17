MasterChef All Star, bugün Aydın'ın önde gelen isimlerinden Gökhan Maraş'ı misafir etti. Peki, Gökhan Maraş kimdir? Gökhan Maraş kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte detaylar…

İş dünyasının yakından tanıdığı Gökhan Maraş, bu hafta MastrChef'e konuk oldu ve ikram edilen yemekleri yorumladı. Peki, Gökhan Maraş kimdir?Gökhan Maraş kaç yaşında, nereli mesleği ne?

GÖKHAN MARAŞ KİMDİR?

Gökhan Maraş, evli ve 3 çocuk babasıdır 15 Ekim 1983 tarihinde Aydın'da doğmuştur.

Maraş, İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından İtalya'ya giderek Università per Stranieri di Perugia' da İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.

İŞ HAYATI

Gökhan Maraş, profesyonel iş hayatına aile şirketi olan OKT Trailer San. ve Tic. Ltd. Şti. de başlayan Maraş, aynı zamanda firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor. OKT Trailer; Aydın'da karayolu taşımacılığı alanında tanker, dökme römorklar, damperler, römorklar, canlı hayvan taşıyıcıları gibi sanayi-ticari alanda faaliyet göstermekte ve ihracat yaparak Ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır.

KARİYERİ

Gökhan Maraş,, 2014 - 2018 dönemi için Aydın Sanayi Odası (AYSO) Meclis Üyeliği, 2018 – 2022 dönemi için Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2022 - 2026 dönemi için AYSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Maraş, profesyonel yetkinlikte İtalyanca ve İngilizce biliyor.

Hali hazırda görev aldığı Kurum, Kuruluş ve Firmalardan bazıları ise şunlardır;

2000 – Halen OKT Trailer Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. — Yönetim Kurulu Başkanı

2013 – Halen AYDIN ASTİM Organize Sanayi Bölgesi — Yönetim Kurulu Başkanı

2022 yılı Ekim ayı itibariyle; Aydın Sanayi Odası — Yönetim Kurulu Başkanı

Aynı zamanda;

- TOBB Genel Kurul Delegeliği,

- TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği

- AYDIN İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği,

- Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği,

- AYDIN ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği,