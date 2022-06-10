Gökhan Kızıltan kimdir? Gökhan Kızıltan hangi kulüpte yönetici? Gökhan Kızıltan mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Gökhan Kızıltan kimdir? Gökhan Kızıltan hangi kulüpte yönetici? Gökhan Kızıltan mesleği ne?

GÖKHAN KIZILTAN KİMDİR?

Gökhan Kızıltan, TFF başkan adaylığına başvuran isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisi hakkında henüz detaylı bilgiler yer almıyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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