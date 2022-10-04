A spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Gökhan Keskin'in kim olduğu araştırılıyor. Sevilen futbol programında yer alan Gökhan Keskin izleyici ve futbolseverler tarafından sevilerek takip ediliyor. Beşiktaş takımında uzun yıllar forma giyen eski futbolcu Gökhan Keskin şimdilerde ise ekranlarda spor yorumculuğu yapmakta. İzleyiciler ise A spor yorumcusu Gökhan Keskin'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Gökhan Keskin kimdir? A spor yorumcusu Gökhan Keskin kim? Gökhan Keskin kaç yaşında, nereli?

Gökhan Keskin kimdir? sorusu futbolseverlerin araştırdığı sorulardan bir tanesi. A spor ekranlarında yer alan sevilen isim Gökhan Keskin sevilerek takip ediliyor. Ekranlarda gördüğümüz Gökhan Keskin'in kim olduğu ise merak konusu. Peki, Gökhan Keskin kimdir? A spor yorumcusu Gökhan Keskin kim? Gökhan Keskin kaç yaşında, nereli?Gökhan Keskin hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN KESKİN KİMDİR?

1966 doğumlu Gökhan Keskin, futbola Dikilitaş'ta başladı. 1984'ten 1996'ya kadar Beşiktaş'ta oynadığı 336 lig maçında 14 gol kaydetti. Gordon Milne döneminde kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. 1986 yılında Trabzonspor'a attığı gol, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Beşiktaş'ta ilk yıllarında orta sahada oynarken, Samet Aybaba'nın jübilesinden sonra libero mevkiine kaydırıldı ve yıllar boyunca bu görevi başarıyla yaptı. Gökhan Türkiye millî futbol takımında da 41 kez forma giymeyi başardı. 1996-1997 sezonunda o dönem pek çok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan İstanbulspor'a transfer oldu. 2001 yılında futbolu bu takımda bıraktı. 94 kez millî takımlara çağrılan Gökhan Keskin, 4 kez Türkiye U-21, 6 kez Türkiye Olimpik ve 41 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 51 kez millî formayı giymiştir.

Sonrasında Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak teknik adamlık kariyerine başladı. Daha sonra Çaykur Rizespor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörü oldu. Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a geçmesi ile Gökhan Keskin de Beşiktaş'a yardımcı antrenörlüğe geldi. 2005-2006 sezonun ortasında bu görevinden istifa etti.

2012 yılında, International Challenge Trophy turnuvasında İngiltere'yi yenerek finale yükselen Türkiye A2 millî takımının teknik direktörlüğünü yapan Gökhan Keskin; aynı yıl U-19 millî takımını çalıştırdı. Mersin'de düzenlenen Akdeniz oyunlarında finale kadar yükselen U-19 milliler, Fas'a 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.