Yıllar önce yayınlanan Selena dizisi ile şöhreti yakalayan ve sonrasında oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Açıklama sonrası Gökhan Keser kimdir? Gökhan Keser ne dedi merak edildi.

GÖKHAN KESER NE DEDİ?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin gündeminde olan fiyat artışlarına değinen Gökhan Keser, "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim. Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" diyerek tepki gösterdi.

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Eylül 1987

34yaşında

İzmir

Boy: 1,89 m

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir.[2] Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında "Best Model of Turkey 2005" yarışmasında Türkiye ikincisi seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt International yarışmasında dünya dördüncü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt International 2006 4." "Manhunt International Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.

Elde ettiği başarılarla beriberi, gelen teklifler arasından 2006-2009 yılları arasında atv'de yayınlanan ve 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Hemen akabinde 2007 senesinde en başından beri yapmak istediği tek iş ve en büyük hedefi olan, müzikal kariyeri için albüm çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarına devam ederken 2008'de Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu.

2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Tanıtımları sinema salonlarında da dönen bu film yapımcılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı yarım kaldı ve vizyona giremedi.

Yıllardır hayalini kurduğu sahnelere Türkiye'nin önde gelen en önemli kadın solistlerinden Sıla ile adım atan Keser; uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" video kliplerinde de bulunan Keser sanatçının 3. albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de bulundu.

Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi ve Gökhan Keser "Sony Music" etiketiyle 2012 yılının Ocak ayında raflardaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan albümünün prodüktörlüğünü Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır yaptı. Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni toplayarak müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Ardından kliplendirdiği "Bazen" "Seninle Bozdum" ve "Ceket" şarkılarını sırasıyla kliplendirdi. 2014 başında da ilk albümden sonra 2. single çalışması "Hiç Vaktim Yok" u sevenleriyle buluşturdu.

Sonrasında ise 2014 yılının Mart-Haziran ayları arasında Star TV'de yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer aldı. Bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isimdir. 116 kaldığı yarışmanın ardından finalde yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır.

Maxi-single "Bul Beni" ile müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmiştir.

İlk sinema filminde 2016 yalında 1964'te Fikret Hakan'ın oynadığı Atçalı Kel Mehmet'e tekrar hayat vermiştir. BKM yapımcılığında TV8 için çekilen "Seviyorum Ama Arkadaşça" televizyon filmi, sonrasında "Tatlı Bela" sinema filmi ve son olarak da Gizem Karaca'yla başrolünü paylaştığı "Mahsusa" filminde yer almıştır.

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